Ladri all'assalto di nove case, ma l'urlo di una donna li mette in fuga

GABICCE MARE - Predoni della notte, pendolari del furto. Nove colpi tra venerdì e sabato, cinque andati a segno, quattro solo tentati di cui uno sventato dalle urla di una signora. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato nella zona di Case Badioli, nel comune di Gabicce Mare.Nove le denunce ricevute dai carabinieri della stazione di Gabicce che hanno provveduto ai rilievi del caso e stanno portando avanti le indagini per risalire ai responsabili. I colpi più importanti hanno visto i ladri portar via tra contanti, orologi e collane circa 2000 euro in un’abitazione e 2300 in un altro appartamento. Il modo di entrare?Hanno forzato le finestre o le porte finestre, poi si sono intrufolati. In alcuni casi hanno trovato le tapparelle aperte.