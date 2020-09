Il pusher pedinato fino al covo segreto: arrestato con 10mila euro di cocaina

ANCONA - Lo pedinavano da gionri ed alla fine I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno fatto centro, arrestando un un albanese di 30 anni trovato con 350 grammi di cocaina purissima.

L'uomo risiedeva in un altro appartamento, ma i poliziotti lo pedinavano da giorni e hanno fatto centro con l'irruzione in un appartamento del centro cittadino. Gli agenti hanno trovato, sul tavolo della cucina numerosi ritagli di cellophane per il confezionamento delle dosi. La successiva ha portato al ritrovamento di una scatola

contenente 3 etti e mezzo di cocaina purissima (ancora cristallizzata) che, una volta opportunamente "tagliata", sarebbe diventata oltre un chilo per un valore superiore ai 10mila euro. L'uomo, arrestato in flagranza di reato di spaccio, è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto.

