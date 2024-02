FANO Ha subito otto furti in pochi giorni, un incubo interminabile per un negoziante di bevande e alimenti da asporto, che ha l’attività a Fano nel quartiere di Sassonia. Nelle prime ore di ieri mattina il personale del commissariato ha sorpreso un cinquantenne, italiano, che si era appena intrufolato nel locale e l’ha deferito all’autorità giudiziaria per furto aggravato.

La denuncia a piede libero non è conclusiva dell’indagine condotta dai poliziotti, che continuano gli accertamenti per capire se il cinquantenne possa avere responsabilità anche negli episodi avvenuti in precedenza. Tutto è iniziato martedì scorso, quando il proprietario dell’esercizio commerciale a Sassonia si è presentato in commissariato per segnalare di essere stato derubato otto volte nel breve volgere di qualche giorno e sempre in orari notturni. Una situazione pesante e la costante dei continui raid ladreschi era la forzatura di una porta finestra.

Cosa è successo

Una volta aperto l’infisso, per i malintenzionati era gioco facile accedere all’interno del negozio e fare razzia di quanto fosse a portata di mano: contante rimasto nel registratore di cassa oppure cibi e bevande. In una circostanza il bottino in denaro è ammontato a 300 euro. I poliziotti hanno quindi organizzato un servizio di controllo sull’esercizio commerciale e intorno alle 5 di ieri notte gli agenti hanno notato una persona che si avvicinava al negozio e cominciava ad armeggiare intorno alla porta finestra, per poi scomparire all’interno del locale nell’arco di brevissimo tempo. Poco dopo il cinquantenne ne è uscito, portando con sé alcune bottiglie di alcolici. A quel punto è stato bloccato e identificato dal personale del commissariato, che si conseguenza l’ha denunciato per il resto di furto aggravato.