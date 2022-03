Monte Catria, finché c’è neve c’è anche divertimento: oggi è tutto aperto

FRONTONE - Neve e divertimento: non ci si ferma più sul monte Catria. Si è chiuso un lungo e meraviglioso week-end e la settimana si apre nel migliore dei modi. Tutto aperto anche oggi: dagli impianti alle piste, fino al rifugio Cotaline 1400. Il comprensorio del Catria ha concesso il bis.

Dopo lo scorso, è stato un altro finesettimana entusiasmante. La voglia di sci, montagna e di giornate immersi nella natura si era già ampiamente compresa nei giorni feriali, quando in tanti sono saliti in quota. Presenze che si sono moltiplicate sabato e ieri, con moltissimi appassionati provenienti da tutte le Marche, ma anche dalla Romagna e dalla vicina Umbria per godersi la stazione sciistica. Famiglie con bambini che hanno riempito il Kinderland Adventure Park, sciatori lungo le piste rese perfette dai gestori, tutte aperte ad eccezione della Cotaline e della Fondovalle. Preso d’assalto anche il rifugio, l’ideale per rilassarsi e gustare specialità enogastronomiche. Neve fino a quota 1000 metri. Un successo le ciaspolate con guida, per godere di un paesaggio da favola. Numerosi anche gli escursionisti, così come coloro che hanno raggiunto la Croce.

E se le condizioni non cambieranno, le carte in regola per un’altra settimana da incorniciare ci sono tutte. Presenti come sempre i pattugliatori piste, impegnati per rendere più sicuro tutto il comprensorio. Oltre al regolare e importantissimo servizio sulle piste, i ragazzi della Federazione italiana sicurezza piste sci, hanno anche tenuto una giornata di addestramento per futuri pattugliatori. Per rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche e l’apertura degli impianti è necessario consultare il sito montecatria.com e la pagina Facebook Funivie Monte Catria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA