FOSSOMBRONE “Sogno che più rosa non ce n’è” è il titolo del brano musicale eseguito dalla band di Rudy Valentino e i Baleras, musicista forsempronese di fama, per festeggiare il Giro d’Italia che fa tappa nella cittadina metaurense il 13 maggio. «Tutto è nato da un’idea del sindaco Massimo Berloni, di Enrico Maroncelli e Laura Baldelli - racconta l’artista - di donare a Fossombrone un suo inno in occasione del grande eventoi». Enorme sarà l’esposizione mediatica che punterà i suoi riflettori su un comprensorio che merita di essere valorizzato per le sue ricchezze storiche, ambientali e architettoniche. Il brano è stato arrangiato dal maestro Diego Donati e ha registrato anche la collaborazione di Massimo Morganti uno dei più grandi jazzisti italiani famoso nel mondo.

Leggi qui ---> Il musicista urbinate Gualazzi firma gli spot e la sigla del Giro d'Italia: «Amo il ciclismo da sempre»

«Il brano - riprende Rudy Valentino - fonda le sue radici musicali sulle tradizioni e sulla cultura del secolo scorso, sia nella composizione che negli strumenti scelti per l’esecuzione. Il testo invita a riscoprire il valore del ricordo e del sogno che un grande evento sportivo come il Giro d’Italia suscita in tutti, riportandoci ad un passato pieno di fascino e ricordi». Rudy Valentino è autore, voce e suona il contrabbasso). I Baleras ovvero Diego Donati, arrangiamenti e chitarra; Enrico Cristofani, pianoforte; Enrico Montanaro, batteria suonano ormai da più di 15 anni su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Vantano prestigiose partecipazioni a numerosi eventi nazionali come il Summer Jamboree, Umbria Jazz e Biennale di Venezia. Hanno rappresentato l’Italia alla parata del Columbus Day 2017 sulla Quinta Strada di New York City, stabilendo un forte legame con la città americana con 6 tournèe dal 2010 in poi. Da segnalare anche quella a San Pietroburgo nel 2019 e la partecipazione al prestigioso festival jazz a Tbilisi in Georgia nel 2021. Hanno partecipato alla realizzazione del video, oltre a Rudy Valentino e i Baleras, special guest Massimo Morganti Giulia Bellucci, attrice; Costantini Marco & Giulietti Cristina Ballerini della scuola Forum Dance dei maestri Luciano e Serenella di Fossombrone Lucio Francolini e Carboni Matteo, Green Bike Fossombrone, Foto Paci. Tutti insieme per una realizzazione che sta destando grande entusiasmo.