La Banda Grossi sbanca E' marchigiano il film italiano più finanziato dal web

URBINO “La Banda Grossi” è il film indipendente più atteso dell’anno. Uscirà a fine settembre il film di maggior successo della storia del crowdfunding. E’ un imponente progetto cinematografico, tutto marchigiano, che porterà al cinema la storia di Terenzio Grossi e la sua banda di briganti.Due ore di pellicola per raccontare le efferate vicende realmente accadute nelle Marche del 1860, proprio quando l’Italia si univa sotto un’unica bandiera. Unico nel suo genere il film è stato realizzato grazie ad una raccolta fondi popolare sul web, tramite la famosa piattaforma di crowdfunding: in soli 30 giorni ha raccolto oltre 72.000 euro da sostenitori in tutto il mondo, diventando il film italiano di maggior successo della storia del crowdfunding.Il film, girato interamente on-location nelle suggestive zone della provincia di Pesaro e Urbino ha visto la partecipazione di oltre 200 attori, impegnati in 60 giorni di riprese tra marzo e aprile dell’anno scorso insieme alla “crew” di 8 elementi della Cinestudio, tutti under 30.La raccolta fondi è stata fondamentale per integrare il budget di produzione del film, prodotto da Cinestudio di Fermignano e co-finanziato e appoggiato con entusiasmo dal Ministero per i Beni Culturali Mibac (che lo ha ritenuto “Film di Interesse Storico e Culturale”) e dalla Regione Marche, con la regia e la sceneggiatura originale dell’eclettico e creativo Claudio Ripalti. Cinestudio ha già realizzato un trailer pilota di tre minuti e mezzo, visionabile su YouTube (https://youtu.be/O7uR6znXAgc), al quale presto si aggiungerà un altro trailer per l’imminente uscita cinematografica.