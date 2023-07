Grande successo per l'UlisseFest: caos, poesia e tanti i nomi importanti per la Festa del Viaggio di Pesaro. «Fuggire per mantenersi vivi»

PESARO - Si è conclusa domenica, con un grande successo, la sesta edizione di UlisseFest, la Festa del Viaggio di Lonely Planet portando agli appassionati tanti spunti e idee per viaggiare, approfondire e divertirsi. Evento che ha superato ogni aspettativa, sia per i concerti in piazza, dove ogni sera si sono ritrovate migliaia di persone, sia per gli incontri e i workshop distribuiti lungo tutto l’arco della giornata. 4 giorni,150 ospiti, 50 appuntamenti. Moltissimi gli ospiti di fama internazionale che hanno affollato le piazze, tra questi: Franco Arminio, Vinicio Capossela, Moreno Cedroni, Bill De Blasio, Donatella Di Pietrantonio, Umberto Galimberti, Saimir Kristo, Vito Mancuso, Mike Maric, Eliades Ochoa, Stefania Parmeggiani, Pier Luigi Pizzi, Carlo Ratti, Stefano Senardi, Cecilia Sala e tanti altri che hanno confermato anche quest’anno l’impegno a ragionare, incontrarsi e discutere su temi che riguardano tutti.

Morgan il 17 agosto all'anfiteatro romano di Suasa, ​Arena Rebel Fest svela i super ospiti della maratona musicale

Un festival che ha entusiasmato molti

«Siamo felici che i pesaresi, gli ospiti del festival arrivati da tutto il mondo e il pubblico arrivato da tutta Italia qui a Pesaro abbia apprezzato il programma di questa festa del viaggio coinvolgendo ogni angolo della città, ad ogni ora del giorno e della notte - commenta il direttore di Lonely Planet-Italia Angelo Pittro - Mettere insieme grandi filosofi e musicisti cubani, l’ex sindaco di New York e semplici viaggiatori con zaino a spalla è stata un’esperienza allegra, intrigante e un po’ folle che non vediamo l’ora di ripetere». «Un’edizione straordinaria, che ha saputo declinare il tema del viaggio in modo unico, raccontando il mondo che cambia. È stato un fine settimana energico, all’insegna della vivacità culturale, degli incontri che ci hanno arricchito.

Caos e poesia

Il tema conduttore di questa edizione è stato Tra caos e poesia, due sensazioni contrapposte che spesso proviamo quando ci troviamo lontani da casa, in luoghi di cui ignoriamo lingua, cibi, tradizioni e abitudini, sopraffatti dalla diversità e da un senso di confusione. Ogni viaggio è un precario equilibrio tra caos e poesia, il momento in cui le sfide che affrontiamo si trasformano in nuova energia e ritroviamo il nostro posto nel mondo. Ma il caos è anche una cifra del nostro vivere quotidiano, turbato da guerra e pandemia, violenza di genere, crisi economica e cambiamento climatico. E così ci mettiamo in viaggio, ci ubriachiamo di altrove per fuggire dal caos e cercare poesia in un mondo che rimane capace di incantare i viaggiatori. Del resto, "in tempi come questi la fuga è l’unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare” (H. Laborit).

Per NoSound Fest già 20mila biglietti. Servigliano capitale della musica

Festeggiato il 50° anniversario della casa editrice

L’edizione di quest’anno ha coinciso con un evento importante per Lonely Planet, perché il 2023 segna il 50° anniversario della casa editrice fondata nel 1973 da Tony e Maureen Wheeler al termine dell’epico viaggio che dall’Europa li portò in Australia, dopo aver attraversato l’Asia lungo il celebre hippie trail. Il tradizionale appuntamento con i workshop del Festival, da sempre presenti a UlisseFest, si è evoluto quest’anno nella Lonely Planet Academy. Un’occasione per ripercorrere e studiare i linguaggi attraverso i quali comunichiamo con i nostri lettori ogni giorno. Il festival è stato ideato e organizzato dalla casa editrice EDT, partner di Lonely Planet per l’Italia dal 1992. È stato promosso dal Comune di Pesaro, tra i media partner RAI Radio 3, Adnkronos, l’associazione Igers Italia, Marche Radio, Radio Incontro, Il Giornale della Musica.