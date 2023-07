Proteggiamoci dal caldo, iniziativa Aset: 20% di sconto sugli integratori in tutte le farmacie comunali. Reginelli: «Vicini alla popolazione»

FANO - Aset Spa in prima linea per mitigare gli effetti dell'ondata di calore che sta colpendo i nostri territori. Le farmacie comunali della società dei servizi aderiscono infatti alla campagna Proteggiamoci dal caldo promossa dal Ministero della Salute. A tale scopo è prevista una scontistica sugli integratori di sali minerali, utili contro gli effetti dell’afa e delle alte temperature.

L'obiettivo

L'obiettivo è senz'altro quello di incentivare l'utilizzo di questi prodotti in grado di proteggere l'organismo dalle conseguenze deleterie del grande caldo, applicando sul loro prezzo di vendita - fino al 20 agosto - uno sconto del 20 per cento.

Si tratta dunque di una strategia ben precisa pensata per proteggere la salute di tutti, innanzitutto quella degli anziani e delle persone fragili.

La prima cosa da fare, però, è tutelarsi seguendo alcuni semplici consigli: non uscire di casa nelle ore più calde, bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, mangiare in modo sano e leggero, preferire indumenti in fibra naturale per una migliore traspirazione, fare attività fisica nelle ore meno calde della giornata, ma anche tenere gli animali domestici al riparo dalle zone più esposte al calore.

«Aderendo a questa iniziativa - ha commentato il presidente Paolo Reginelli -, Aset Spa dimostra ancora una volta di essere vicina alla popolazione. Vogliamo dunque fare la nostra parte per attutire, per quanto possibile, gli effetti del caldo anomalo che caratterizza l'attuale periodo».