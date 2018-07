Sorpasso e schianto: due feriti, paura per un bimbo a bordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO- Schianto tra due auto ieri pomeriggio intorno alle 18 nella zona industriale di Fermignano.Lungo il rettilineo della Prb, una Bmw e una Fiat Panda sono entrate in collisione. In particolare la Bmw condotta da in cittadino straniero ha tamponato la vettura che lo precedeva. La Panda condotta da un uomo del posto al fianco del quale viaggiava la moglie insieme al loro nipotino ha segnalato la svolta a sinistra per imboccare una stradina di campagna. La donna rimasta incastrata tra le lamiere sembrava in gravi condizioni tanto che è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno preoccupanti e l’elisoccorso è rientrato a Torrette. Sono stati invece trasportati all’ospedale il conducente della Bmw e la signora che sono stati sottoposti ad accertamenti al pronto soccorso. Illesi invece il marito e il nipotino solamente molto spaventati.