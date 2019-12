Violento schianto tra auto ed una cappotta: tre ferite. Paura per una bambina di dieci anni

FERMIGNANO - Due donne ed una bimba di 10 anni ferite e portate d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette. E' il bilancio di un brutto incidente avvenuto a Fermignano nel pomeriggio.

Erano da poco passate le 15 quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri ma probabilmente per una mancata precedenza, si sono scontrate una Panda confotta da una 50enne ed una Dacia con a bordo una 40enne ed una bimba di 10 anni. La Panda si è poi cappottata sull'asfalto. Troppa nebbia per l'eliambulanza: le tre persone ferite sono state portate all'ospedale regionale di Torrette in ambulanza.



