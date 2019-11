Schianto tra due auto all'incrocio. Paura per una donna incinta: portata all'ospedale

PORTO SANT'ELPIDIO - Incidente tra due donne al volante, all'ospedale una delle due, incinta. Sono scattati subito i soccorsi e la partoriente è stata accompagnata al nosocomio.

È successo questa mattina all’incrocio tra via Mazzini e via della Pace, vicino all’area di servizio. Incrocio dove spesso si verificano incidenti di più grave entità. Entrambe pare andassero nella stessa direzione di marcia, da Porto sant’Elpidio verso Civitanova. Tra le vetture la più danneggiata è la Opel Corsa rimasta strisciata sulla fiancata sinistra, l’auto con a bordo la donna incinta. Quasi intatta l’altra vettura, una Ford Focus, illesa la signora al volante della Ford. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, una pattuglia che ha svolto anche le funzioni di controllo del traffico.

