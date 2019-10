Civitanova, sfugge al controllo dei nonni. Travolta da un furgone, in gravi condizioni una bimba di 3 anni

Ultimo aggiornamento: 11:49

CIVITANOVA - Bimba di tre anni sfugge al controllo dei nonni, attraversa la strada e viene travolta da un furgone. E' successo intorno alle 10 a Civitanova. La piccola è stata soccorsa in eliambulanza e portata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. E' successo in via Sonnino, nella zona commerciale. Sul posto 118 e polizia.