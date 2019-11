Ascoli, pauroso schianto sulla Salaria: auto accartocciate e cinque feriti, due sono gravi

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 19:06

ASCOLI - Un pauroso incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte tre autovetture e provocato cinque feriti, di cui due gravi, si è verificato ieri mattina lungo la. Ad avere la peggio una donna di 53 anni che si trova ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette dove è stata trasportata in. Erano da poco trascorse le 8,30 quando, per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri si è verificata la paurosa carambola in cui sono rimaste coinvolte tre automobili: una Fiat Panda alla cui guida si trovava la donna di 53 anni; una Opel Corsa a bordo della quale viaggiavano due 18enni e un 17enne; ed una Lancia Delta condotta da un 41enne.Loè stato violentissimo tanto che la Fiat Panda, dopo il tremendo impatto, si è capovolta. Si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli per estrarre la cinquantatreenne dall’abitacolo. Gravi anche le condizioni del quartanunne che era alla guida della Lancia Delta. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, a bordo di un’ambulanza medicalizzata, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Sono finiti all’ospedale di Ascoli anche i tre ragazzi che viaggiavano a bordo della Opel Corsa. La Salaria è stata chiusa al traffico per circa due ore e mezza in entrambe le direzioini. Il traffico, particolarmente intenso in quelle ore, è stato deviato lungo l’asse attrezzato dove si sono verificate rallentamenti e