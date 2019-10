I ladri arrivano all'imbrunire: raffica di colpi anche ai piani più alti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO - Sempre più preoccupante il fenomeno che in questi giorni sta interessando il comune di Fermignano. Presi di mira da predoni, quasi tutte le serate o le notti di questa ultima settimana, appartamenti ed abitazioni in condominio. Sono almeno tre i colpi messi a segno in settimana forse dalla stessa banda di professionisti dato il medesimo modus operandi.I predoni si introducono nelle abitazioni dalle prime luci notturne, incuranti della presenza o meno dei proprietari che magari sono impegnati a pochi metri dalla loro abitazione e, senza fare alcun rumore, fanno razzia di abbigliamento, preziosi e contanti, per poi fuggire e lasciar perdere le proprie tracce. In un caso si sono introdotti al terzo piano risalendo cornicioni o discendenti di caditoie. I proprietari di una delle case, che si erano portati nei piani sottostanti per il rosario, si sono accorti del furto una volta risaliti nel proprio appartamento di via Giotto. Portate via borse, portafogli e altri monili di valore affettivo. Chiamati i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso.