Il fenicottero si pavoneggia tra i bagnanti, la bella sorpresa a Baia Flaminia

PESARO - Visita inaspettata quanto gradita a Baia Flaminia vicino alla spiaggia libera per cani “Abbaia Flaminia” dove è atterrato un fenicottero che con la sua eleganza è diventato immediatamente la star dei bagnanti. Anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha voluto omaggiarlo postando sui social la foto: «Che bella sorpresa, nella spiaggia degli animali “Abbaia Flaminia” è arrivato un nuovo amico. Una breve tappa prima di volare per altri lidi». Con la raccomandazione: «Mi raccomando, non accerchiatelo e lasciamo a questo bellissimo esemplare di fenicottero la tranquillità che si merita». In onore al Cigno di Pesaro e alla tartaruga Luciana che l’anno scorso era diventata la star della spiaggia, è stato chiamato Gioachino. © RIPRODUZIONE RISERVATA