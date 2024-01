Fano, doberman impazzito fugge al padrone tra le auto in via Roma: tamponamenti evitati grazie all'intervento di Vigilar e Vigili del Fuoco

FANO - Doberman impazzito tra le auto di via Roma a Fano, l'intervento di una guardia giurata ha aiutato a risolvere la situazione di pericolo per l'animale e per gli automobilisti. La segnalazione arriva dalla Vigilar, il fatto è avvenuto alle 16.30 di oggi 5 gennaio 2024. «La nostra guardia giurata Simone Vernelli, in servizio a bordo di auto Vigilar, stava percorrendo via Roma in direzione Rosciano quando, all’altezza della rotatoria con Centinarola, si è vista sbucare correndo da una strada laterale un dobermann. La situazione è risultata subito particolarmente pericolosa per le macchine che sopravvenivano in quanto il cane, molto agitato e spaventato, correva in mezzo alla strada facendo slalom tra gli automobilisti che dovevano schivarlo rischiando incidenti. La nostra guardia ha individuato un signore che correva, il proprietario del cane, lo ha supportato nell’inseguimento dell’animale, mettendo le 4 frecce e accendendo i lampeggianti per segnalare la situazione di pericolo ai veicoli in transito, affiancando anche il cane con la macchina per evitare incidenti».

Il padrone del cane caricato in auto

A un certo punto la pattuglia Vigilar ha caricato in macchina il proprietario per riuscire ad intervenire in modo risolutivo.

Erano presenti anche i vigili del fuoco, tutti con lo stesso intento. Dopo varie peripezie «la nostra guardia e il proprietario sono riusciti a bloccare infine l’animale agendo insieme, anche con l’ausilio di un passante. Il cane, particolarmente agitato e nervoso, ha dato veramente filo da torcere a tutti ma soprattutto ha rischiato di provocare molti tamponamenti a causa della sua fuga in mezzo alla strada. Siamo felici di aver dato un piccolo contributo per porre il lieto fine a una vicenda apparentemente banale che avrebbe potuto avere risvolti pericolosi. Questo è il classico esempio di quanto sia utile e importante per la collettività la presenza di guardie giurate sul territorio e del servizio pubblico che svolgono».