FANO - Conclusa un’indagine sui flussi di traffico in via della Colonna,o tra lo stadio e l’area del parco urbano. Entro una settimana saranno forniti ai residenti i risultati del controllo su velocità, numero e stazza dei veicoli: a quel punto si potrà ragionare sugli interventi per migliorare la viabilità locale, partendo da una base di dati oggettivi.

La petizione



Sono ormai anni che i residenti lamentano disagi e pericoli legati al traffico, ritenuto eccessivo per un rione residenziale. Risale all’autunno scorso una petizione sottoscritta da 122 persone. Bisogna riconoscere all’assessore comunale Barbara Brunori - afferma Justin Paolini, il portavoce dei residenti - di essersi adoperata per installare il rilevatore di traffico: ne siamo contenti. È un buon passo avanti e l’auspicio è che contribuisca a individuare le migliori soluzioni. Le ipotesi considerate finora, infatti, non sembrano del tutto convincenti». I futuri interventi sulla viabilità sembrano orientati a scoraggiare l’eccesso di velocità, installando un controllo elettronico e realizzando qualche dosso.

«I residenti - eccepisce Paolini - preferirebbero invece delle doppie curve a esse, un paio di chicane artificiali che inducano gli automobilisti a non superare il limite dei 30 chilometri all’ora. In più un paio di passaggi sopraelevati per agevolare gli attraversamenti di bambini e anziani». Prosegue Paolini: «I dossi, invece, sono già stati contestati: danno fastidio alle ambulanze e in tutta Europa c’è ormai la tendenza a eliminarli. Quanto al controllo elettronico della velocità, non inciderebbe sulla guida degli automobilisti in altre parti della via. Un impianto di questo tipo, poi, non disincentiva il passaggio del traffico pesante. Ci sono mezzi pubblici che percorrono via della Colonna per comodità, per fare prima, nonostante la strada non rientri nel loro percorso di lavoro. Bisognerebbe che tali mezzi, e anche molti altri, fossero semmai indirizzati verso viale Mattei».



Rumori continui, cattivi odori provocati dai gas di scappamento ed episodi di inciviltà contribuiscono a esacerbare il senso di disagio provato dai residenti. «Anche a me - racconta Paolini - è successo di essere sfiorato da un’automobile di passaggio e la stessa cosa è successa a un ciclista. In entrambi i casi chi era al volante non si è degnato di fermarsi per chiedere se tutto fosse a posto. È una strage di animali domestici, che muoiono investiti in strada». Via della Colonna è una fettuccia di asfalto lunga e stretta. Si teme che in futuro la pressione del traffico aumenti ancora, creando ulteriori motivi di conflitto con i pedoni, i ciclisti e il previsto sviluppo del parco urbano.



Il limite



«La via - conclude il portavoce dei residenti - è utilizzata da famiglie, bambini e anziani, che non hanno alcun tipo di protezione rispetto al transito di veicoli a motore. Spetta senz’altro ai tecnici stabilire che cosa si possa e si debba fare, ma occorrono soluzioni che facciano rispettare le regole stabilite dal Comune stesso: 30 chilometri e niente mezzi pesanti». Il rilevatore di traffico è stato installato dalla Provincia, su richiesta dell’amministrazione fanese, da giovedì scorso fino all’altro ieri.