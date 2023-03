Il Maggiolone prende fuoco, le persone a bordo riescono a mettersi in salvo Guarda le foto

SAN LORENZO IN CAMPO - Grande paura. Emergenza nel pomerigigo con i vigili del fuoco di Fano che sono intervenuti intorno alle 18 a San Lorenzo in Campo dove un'auto è andata a fuoco. All'interno della vettura, alimentata a metano, molto vecchia, viaggiavano due persone. Nonostante il motore sia andato a fuoco mentre la New Beetle, ovvero il Maggiolone, era in movimento, le due persone a bordo quando erano ormai vicinissime alla loreo destinazione sono riuscite a scendere e a mettersi al riparo. L'auto è andata totalmente distrutta, carbonizzata dal fuoco.