Scontro con un'auto a Fano mentre fa retromarcia: un anziano in ospedale

FANO - Momenti di paura per l'incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in viale Adriatico all'altezza di via Vanvitelli che ha coinvolto un camioncino condotto da un ragazzo anconetano di 33 anni e una Fiat Punto condotta invece da un fanese di 82 anni con a bordo un passeggero di 71 anni.

Il camioncino, che effettuava trasporto di derrate alimentari dopo avere effettuato la consegna si rimetteva in strada facendo una manovra in retromarcia. Nel mentre lungo viale Adriatico, in direzione Pesaro, stava transitando la Fiat Punto che non è riuscita ad evitare l'urto: ad avere la peggio è stato il passeggero dell'auto che veniva trasportato al pronto soccorso di Fano in codice azzurro.