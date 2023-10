FANO - Aumenta il limite di velocità sul rettilineo di Metaurilia della statale Adriatica. Passa da 50 a 60 chilometri all’ora. E’ questa la risoluzione assunta dalla giunta, su proposta dell’assessora alla polizia municipale Sara Cucchiarini, tenuto conto che a parere dei tecnici le condizioni della strada sono in grado di garantire la sicurezza anche con il predetto limite massimo di velocità.

APPROFONDIMENTI IL CASO Fano, antenne Iliad e Vodafone senza autorizzazione: stop alla loro installazione



Ora per entrare in vigore il provvedimento attende la conferma di Anas e della polizia stradale. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, prescrive il Codice della strada, la velocità massima non può superare i 50 chilometri orari per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 chilometri orari per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano. Considerato alla stregua di un centro urbano, per le case che vi si affacciano, il rettilineo di Metaurilia proprio su istanza dei residenti è stato dotato di un autovelox che ha rilevato all’inizio decine di migliaia di infrazioni, segno che pochi rispettavano il limite indotto; in seguito il numero si è ridotto sensibilmente, ma rimane sempre sensibile in modo particolare per l’implicazione del traffico di attraversamento.



L’analisi dei dati



«In base all’analisi compiuta sui dati dell’autovelox – ha dichiarato l’assessora Cucchiarini – abbiamo accertato che sul tratto in esame della statale Adriatica sud, la velocità media dei veicoli è di molto diminuita, aggirandosi l’intervallo da 35 ai 55 chilometri orari. La maggior parte degli automobilisti si tiene molto al di sotto dei 50 chilometri per il timore di essere sanzionata. Elevare il limite come ci è stato richiesto, significherebbe anche applicare una tolleranza maggiore, senza per questo ledere le condizioni di sicurezza». A chiedere il superamento del limite sono stati anche non pochi residenti che aveva suggerito di giungere fino a 70 chilometri all’ora, un aggiustamento ritenuto equilibrato tra l’esigenza di evitare gli incidenti che si sono verificati in passato e comunque garantire una adeguata viabilità.



La situazione a Cuccurano



Questo, in realtà, eviterebbe all’automobilista un’attenzione costante, a volte ossessiva, rivolta al tachimetro, con il timore di essere segnalato in difetto in caso di momentanea distrazione. Lo stesso provvedimento è comunque stato escluso per Cuccurano, dove è in azione un autovelox simile. Qui la statale Flaminia attraversa un borgo ben più urbanizzato, con un numero elevato di abitazioni contigue l’una all’altra, dove è più facile imbattersi per un automobilista in un cittadino che attraversa la strada, quindi meritevoli di più stringenti misure di sicurezza.