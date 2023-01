FANO - Il maltempo degli ultimi giorni è stato accompagnato anche da un deciso calo delle temperature. Di conseguenza si rende necessario adottare alcuni semplici accorgimenti per proteggere dal gelo i contatori dell’acqua potabile.



Aset spa suggerisce di proteggerli avvolgendoli con dei materiali termoisolanti, come i pannelli in polistirolo oppure i fogli di polietilene espanso, entrambi di uno spessore di almeno tre centimetri. È bene coibentare bauletti e nicchie, ma anche gli sportelli in cui si trovano i contatori. La raccomandazione è quella di non ricoprire mai le tubature con della lana di vetro né con degli stracci, perché assorbono acqua che – se ghiacciata – aumenterebbe il rischio di rottura. Particolare attenzione va riservata ai contatori collocati all’esterno di fabbricati e di abitazioni utilizzate saltuariamente: nel caso in cui la temperatura esterna dovesse rimanere per giorni sotto lo zero si consiglia di lasciar scorrere un filo d’acqua da un rubinetto. Se l’edificio è disabitato è buona norma chiudere il rubinetto che si trova sopra il misuratore.

No a fonti di calore dirette



Inoltre, in caso di congelamento è assolutamente vietato riscaldare con una fonte di calore diretta sia il contatore sia le tubazioni. In queste situazioni la società dei servizi consiglia di utilizzare degli stracci caldi in più riprese fino allo scioglimento del ghiaccio. Si ricorda, inoltre, che i soggetti a cui sono stati consegnati i contatori sono responsabili di eventuali danni o manomissioni. In caso di emergenze relative al servizio idrico si può contattare il numero verde del pronto intervento 800.000989.