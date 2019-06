Si tuffa dal pedalò ma batte la testa sul fondo: ragazzino in eliambulanza al Salesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Paura sulla spiaggia di Ponte Sasso, al confine tra Fano e Marotta, dove un ragazzino è stato prelevato da un’eliambulanza nel pomeriggio di ieri, dopo un pericolosa disavventura a poca distanza dalla riva. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe uscito in pedalò insieme con i suoi genitori e si sarebbe tuffato dove l’acqua è ancora troppo bassa, davanti alla spiaggia libera e vicino ai bagni Sole di Ponte Sasso. Con molte probabilità ha sbattuto la testa o il collo contro la sabbia del fondale, con una certa violenza. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 e i primi soccorsi sono stati prestati proprio dal servizio di salvataggio della concessione balneare fanese, che è intervenuto con tre addetti. Il ragazzo è stato assistito mentre si trovava ancora in acqua, che all’incirca gli arrivava all’altezza del petto, ed era cosciente. I bagnini lo hanno riportato a riva ricorrendo a manovre di sicurezza, da adottare per prassi ogni volta che si sospetti la presenza di traumi, e poco dopo è arrivata l’ambulanza del 118: il personale medico ha quindi disposto che il giovane, minorenne, fosse prelevato dall’eliambulanza e trasportato all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona.