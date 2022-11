FANO - Travolta da un Tir in manovra, a pochi metri dalla lavanderia del figlio, una donna di 74 anni ha perso la vita in via Meda, a Bellocchi di Fano, ieri intorno alle 15,15. La tragedia si è compiuta nel breve volgere di qualche istante, l’urto non ha lasciato scampo alla fanese Teresa De Matteis, la vittima dell’incidente.



La strada transennata



Sotto choc il conducente del mezzo pesante, che ha accusato un malore a causa del forte stato d’ansia. Soccorso dal personale di un’ambulanza del servizio 118, il camionista è stato trasportato all’ospedale Santa Croce, dove ha ricevuto le cure del caso. Via Meda è una traversa fra via Einaudi da un lato e via Toniolo dall’altro: ed è stato proprio lì, a breve distanza dalla rotatoria, che è avvenuto l’incidente mortale. Transennati con il nastro entrambi gli accessi della strada, gli agenti della polizia locale hanno continuato a lavorare, torce alla mano, anche dopo l’imbrunire. Fuori da questo perimetro, alcune persone se ne stavano ferme e con lo sguardo che fissava ora l’autoarticolato e ora il telo bianco steso sul corpo della vittima.



Altre persone ancora parlavano fra loro, per poi allontanarsi poco dopo a passi rapidi: «Se abbiamo visto qualcosa? No, né visto né udito. Siamo arrivate poco prima della tragedia e quando è accaduta, eravamo già al posto di lavoro. Sì, conoscevamo la signora, ma soltanto di vista. Una figura giovanile e piena di energia». Ricevuta la segnalazione dell’incidente, si è levata in volo l’eliambulanza di Icaro per un soccorso di estrema urgenza, ma purtroppo è rientrata alla base anconetana quasi subito, vuota, perché nulla era più possibile fare per salvare la vita della donna investita dall’autoarticolato.

Oltre al mezzo e al personale del servizio 118 sono intervenute due pattuglie della polizia locale, che ha effettuato i rilievi di legge, e un’altra del commissariato in ausilio. La dinamica dell’investimento è tuttora in fase di ricostruzione e per il momento le informazioni disponibili riguardano gli aspetti essenziali: la settantaquattrenne fanese è stata investita dal Tir, al volante un autotrasportatore italiano di 53 anni che stava manovrando il mezzo pesante per entrare in un’area privata, a pochi metri dalla sede della lavanderia. Si può solo immaginare che cosa sia successo subito dopo l’incidente, il dolore di chi conosceva la vittima e del camionista, tale da richiedere l’intervento di un’ambulanza. Le vicine vie Einaudi e Toniolo sono trafficate, alla vista dei lampeggianti e del Tir bianco fermo su via Meda erano tanti gli automobilisti che rallentavano per guardare e capire che cosa fosse successo.



Incidente tra due auto



Nella mattinata di ieri, intorno alle 7,45, la polizia locale di Fano era accorsa anche in via Nazario Sauro per rilevare un altro incidente, questa volta fra due automobili e dalle conseguenze limitate ai danni materiali. Si sono scontrate una Lancia Musa, al volante una fanese di 43 anni, e una Mercedes guidata da un uomo di 47 anni residente a Monteciccardo: entrambi i conducenti sono rimasti illesi. A causa dell’urto la vettura di marca tedesca si è fermata contro una terza automobile in sosta su un lato della strada.