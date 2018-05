Spaccio sempre più precoce: denunciato dalla polizia un pusher di soli 14 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Spaccio e consumo di stupefacenti sempre pù precoce: la Polizia di Fano denuncia un pusher di soli 14 anni.I controlli sono partiti vicino alle scuole e neella zona mare sono stati controllati numerosi gruppi di giovani, molti dei quali minorenni. In tali circostanze un 15enne e un 18enne sono stati trovati in possesso di alcuni dosi di marijuana mentre un 14enne è stato sorpreso dagli agenti non molto distante dal gruppo, con circa 15 grammi della medesima sostanza, oltre a materiale per tranciare e preparare la medesima. Inoltre, nel corso della perquisizione effettuata presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti ulteriori cinque sempre di marijuana. Conseguentemente il quattordicenne è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria minorile di Ancona per detenzione ai fini di spaccio, mentre gli altri due giovani, ovvero il 15enne ed il 18enne, sono stati segnalati alla locale Prefettura quali di consumatori.