Sorpresi a rubare nelle auto â€‹parcheggiate: due ragazzini nei guai

FANO – Rubavano nelle auto in sosta, due ragazzini minorenni sorpresi e denunciati dalla Polizia di Fano.Nel corso del servizio venivano attentamente vigilate da alcune pattuglie le zone del Vallato e di Sant'Orso, ove nei giorni precedenti si erano verificati diversi furti. In quest'ultimo quartiere, in via Bellandra, verso le 22.30, i poliziotti notavano due giovani che si accostavano furtivamente alle autovetture, scrutando all’interno degli abitacoli mediante l'utilizzo di torce elettriche. I due sospetti, poi risultati essere due minorenni stranieri residenti a Fano, immediatamente bloccati e sottoposti a controllo, venivano trovati in possesso di arnesi da scasso e di un borsello da donna contenente documenti e la somma di euro 55 in contanti, risultato essere stato asportato poco prima da un'utilitaria parcheggiata lungo via Magalotti.Nel corso della stessa perquisizione venivano inoltre rinvenute, su di uno dei due minorenni, alcune dosi di hashish. Veniva quindi contattata la proprietaria che ancora non aveva avuto modo di avvedersi del furto subito. Entrambi i ragazzi, una volta accompagnati in Commissariato e affidati ai rispettivi genitori, venivano denunciati in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria minorile per il reato di furto, mentre uno dei due veniva anche segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacente.