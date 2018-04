Sorpresa al ristorante Prima Secca: a pranzo arriva Beppe Grillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Come era accaduto nel settembre scorso, anche oggi Peppe Grillo ha fatto una improvvisata fermandosi a pranzo al ristorante Prima Secca di Torrette. L’anno scorso fu una tappa nel percorso che lo avrebbe portato a Rimini per partecipare alla convention nazionale dei 5 Stelle, questa volta Grillo era diretto a sud e precisamente in Ancona, dove questa sera è l’interprete dello spettacolo “Insomnia” rappresentato al Teatro delle Muse. Ovviamente la sua presenza non è sfuggita agli altri clienti del locale che pur, non importunandolo, hanno seguito le mosse di Grillo con curiosità. Ormai lui e il proprietario del locale Alessandro Gasparini sono diventati amici; anche questa volta Grillo passando dalle nostre parti non ha mancato di contattare Sauro Bianchetti, il titolare di Siviglia, che ha pranzato con lui e il suo accompagnatore.