FANO Prima campanella dell’anno scolastico 2023-2024. A Fano bambini e ragazzi fino ai 13 anni sono circa 5.400 considerando asili nido, scuole per l’infanzia, primarie e medie. «I servizi collegati – spiega l’assessore Samuele Mascarin – sono attivi. Undici le linee degli scuolabus, ne usufruiscono 500 tra bambini e bambine.



Le mense



«Oltre 2.400 sono invece iscritti alla refezione: circa 300 in più rispetto all’anno scolastico precedente e l’aumento percentuale è di 14 punti». Da oggi vale inoltre l’estensione della fascia d’esonero a redditi Isee fino a 5.800 euro. «Figli e figlie di 300 famiglie – aggiunge Mascarin – potranno usufruire a titolo gratuito di asilo nido, refezione e scuolabus». Ma ecco l’elenco degli interventi effettuati durante l’estate. Le manutenzioni hanno riguardato la scuola primaria Gentile e la scuola dell’infanzia Manfrini (entrambe al Porto), le scuole dell’infanzia Giardino dei Colori al Poderino, Gaggia a Fano 2, Trottola al Flaminio e Girotondo al Vallato, la media Padalino in centro storico, il nido Zerotre e la scuola dell’infanzia Quadrifoglio (entrambe a San Lazzaro), le scuole primarie a Cuccurano e Corridoni in centro storico. Tra settembre e ottobre saranno inoltre effettuati lavori che non interferiranno con l’attività didattica nella scuola media Gandiglio, in centro storico, nelle scuole dell’infanzia a Torrette, Collodi a Gimarra e Albero azzurro, a San Lazzaro come la sezione primavera L’isola che non c’è.

Appaltati tre nuovi asili nido



«Ricordo inoltre – afferma Mascarin – che sono stati appaltati tre nuovi asili nido finanziati con fondi Pnrr: a Vallato, Bellocchi e Cuccurano. I cantieri dovrebbero essere avviati tra ottobre e dicembre». E ora un’occhiata ai tre istituti superiori della città, a cominciare dal liceo Apolloni Nolfi che conferma le tre sedi per i vari indirizzi di studio: artistico a San Lazzaro; classico e scienze umane al campus scolastico; linguistico ed economico sociale nell’ex Battisti, dove sono stati cambiati gli infissi per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

Gli iscritti sono 1.320; 260 gli studenti del primo anno distribuiti in 12 classi: 2 sezioni per classico, economico-sociale e scienze umane, 3 per linguistico e artistico. Sono 1.120 gli studenti del liceo scientifico Torelli: 940 a Fano e 180 a Pergola. Sono state realizzate migliorie alla palestra del plesso fanese ed è previsto che la Provincia provveda ai lavori riguardanti il tetto. Per il tempo necessario al cantiere si farà ginnastica nella palestra del Nolfi Apolloni e in seguito anche al Circolo Tennis. Quanto al Polo 3, il corso sperimentale è iniziato il 4 settembre scorso.



Quelli già in classe



La gran parte degli iscritti (in totale 1.300, dei quali 200 all’esordio) è invece entrata in classe lunedì scorso. Sono previsti lavori per evitare futuri allagamenti, da effettuare quando non interferiranno con l’attività didattica. In corso il restauro di palazzo Petrucci. A tutti gli studenti fanesi il «pensiero più affettuoso» da parte del sindaco Massimo Seri: «Coltivate la curiosità di scoprire, impegnatevi e abbiate costanza nell’approfondire, così da trovare in voi stessi la strada verso il vostro futuro».