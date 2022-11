FANO A Bellocchi sorgerà un nuovo asilo nido. Il Comune è stato ammesso a un finanziamento del Pnrr da 1,4 milioni di euro. Ieri il sindaco Massimo Seri, con gli assessori ai Servizi Educativi Samuele Mascarin e ai Lavori Pubblici Barbara Brunori e ai tecnici comunali che hanno collaborato al percorso amministrativo, ha dato la buona notizia, evidenziando come il Ministero dell’istruzione abbia certificato l’erogazione di questo importante contributo per la realizzazione di una nuova struttura che consentirà un ulteriore potenziamento dei servizi educativi della nostra città, in particolare alla fascia 0-3 anni.



La localizzazione



La struttura verrà realizzata entro il 2026 a fianco della scuola elementare “Fabio Tombari” in un terreno di proprietà pubblica. In realtà le aspettative si riferivano a 2 progetti per i quali il Comune di Fano aveva presentato domanda al Governo; entrambi però erano stati posti in stand by per acquisire nuova documentazione. Ora è stato sbloccato quello di Bellocchi, ma ci sono probabilità che lo sia anche quello sull’ampliamento della scuola di via della Colonna, in cui era prevista la realizzazione di 3 nuove sezioni, dato che per tale progetto erano stati mossi gli stessi rilievi di quello che ora è stato approvato.



«Oggi annunciamo questa bella notizia – ha evidenziato il sindaco Seri - questo finanziamento certifica l’attenzione che abbiamo sempre avuto nei confronti dei servizi educativi con particolare attenzione all’infanzia. Con questa opera viene confermata la strategia di un percorso iniziato anni fa che guarda a tutta la città in maniera complessiva. tutti gli interventi rientrano in una visione di insieme. Bellocchi è un quartiere popoloso che meritava una risposta di questo tipo e, in questo modo andiamo ad integrare altri interventi che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini che vivono in questo quartiere».

«La realizzazione della nuova struttura – ha aggiunto l’assessore ascarin - consentirà un ulteriore potenziamento dei servizi educativi della nostra città, in particolare nella fascia zero - 3 anni: 45 nuovi posti di nido, pari a un aumento del 20 per cento della capacità di accoglienza complessiva dei servizi comunali. Verranno realizzate 3 classi per offrire una risposta a tutte quelle famiglie che fino a oggi erano costrette a servirsi di strutture che erano ubicate nel centro città».



La vera sfida



Ma la vera sfida, come evidenziato dall’assessore Brunori, inizia oggi perché i tempi concessi sono brevi. A concessione del finanziamento prescrive che si dovrà individuare il soggetto vincitore dell’appalto entro il 31 marzo 2023, mentre la consegna dell’opera compiuta dovrà essere fatta entro il 31 dicembre del 2026. Tra l’altro l’offerta scolastica della zona attraversata dalla Flaminia è in procinto di arricchirsi con la realizzazione di una nuova scuola materna nei pressi della nuovissima scuola elementare di Cuccurano; una scuola corredata da una cucina in grado di produrre 400 pasti e da una sala da refezione per 180 posti.