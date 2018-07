Schianto contro l'auto: si rompe anche il casco grave centauro 59enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il ronzio dell’eliambulanza che si allontana, diretta verso Ancona; la vita di un altro motociclista ferito appesa a un filo sottilissimo. Sono considerate di estrema gravità le condizioni di un fanese cinquantanovenne, che questa mattina è rimasto coinvolto in una drammatica carambola sulla strada provinciale 80 nella zona dell’Alberone. Molto serie le lesioni al capo (il casco si è rotto per la violenza dell’urto) ma sono pesanti anche i traumi in altre parti del corpo. La moto ha tamponato un’auto e il pilota è caduto a terra proprio mentre dall’altra parte, diretta verso l’abitato di Carrara, sopraggiungeva un’altra macchina.