Ricoverato in psichiatria da 80 giorni: la sorella organizza un sit-in

FANO - È ricoverato da circa 80 giorni nella psichiatria del Santa Croce e per lui potrebbe essere arrivato il momento della soluzione alternativa: essere seguito a casa di sua sorella Carmela Manna. La donna ha deciso di organizzare un presidio di protesta, dopodomani dalle 14.30 alle 16.30 in viale Vittorio Veneto, per manifestare preoccupazione riguardo alla salute del fratello e, soprattutto, per dare più forza alla richiesta di assisterlo nella propria abitazione.«Il Tribunale di Pesaro ha disposto che l’uomo sia dimesso e trasferito all’abitazione della mia assistita», ha spiegato l’avvocato romano Gioacchino Di Palma, che segue Carmela Manna, al termine di una conferenza stampa convocata ieri a Roma. «Sia i familiari sia l’amministratore di sostegno – ha proseguito – sono stati incaricati di procedere alla ricerca di un badante o di una badante per fornire il necessario aiuto alla gestione dell’uomo e ora siamo in attesa delle decisioni finali circa le dimissioni, che devono essere disposte dai medici curanti».