FANO - Una celebrazione che è diventata anche momento di esempio per i più piccoli. Infatti è stato pienamente coinvolto il consiglio comunale dei bambini e delle bambine nella celebrazione del 160° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale di Fano. Un evento che è stato festeggiato ieri con una cerimonia religiosa officiata in cattedrale dal vescovo Andrea Andreozzi e con un incontro alla sala Verdi del Teatro della Fortuna, a cui hanno preso parte anche il prefetto Emanuela Saveria Greco il suo vice Antonio Angeloni, il questore Raffaele Clemente, il vice sindaco Cristian Fanesi in rappresentanza del primo cittadino che si trovava fuori Fano per impegni istituzionali e numerose autorità civili e impegnate nell’ordine pubblico.

Figure protettive



Ma soprattutto i bambini, rappresentati anche dal coro “Tra le Note”, hanno reso merito ai vigili di essere figure protettive, cui fare riferimento in ogni momento di necessità, riconoscendone il lavoro non facile in molteplici campi. Campi che sono stati elencati dalla comandante Annarita Montagna, facendo riferimento alle competenze in materia di vigilanza edilizia, ambientale, commerciale, demaniale, di informazioni anagrafiche e attività di Polizia giudiziaria. Il tutto con un organico di 62 unità, compresa la comandante 7 ufficiali e 9 unità di personale amministrativo che coadiuva giornalmente gli agenti in divisa. «Sempre più ha detto Montagna – siamo la Polizia di prossimità, l’anello di congiunzione tra le istituzioni e la comunità, quali soggetti a più diretto contatto con i cittadini, per i quali dobbiamo essere e sentirci un punto di riferimento». Dai dati resi noti dall’assessora alla Polizia Municipale Sara Cucchiarini risulta che nei primi 10 mesi di quest’anno si sono verificati più di 270 incidenti, di cui 165 con feriti.



Gli accertamenti



Nell’ambito del rilievo dei sinistri stradali, sono stati effettuati 237 accertamenti relativi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti. 14 sono stati i casi positivi all’alcoltest, 2 quelli relativi all’uso di droghe. In totale sono stati controllati 3.920 veicoli, di cui 189 sequestrati. Le persone controllate nell’intero territorio comunale sono state 4.551 persone. Ogni giorno attraversano la città oltre 50 mila auto, un numero che raddoppia in concomitanza del periodo estivo. «Per questo – ha dichiarato l’assessora Cucchiarini - plaudo alla comunicazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di finanziare la complanare di collegamento a Fano sud e chiedo un impegno al Governo, di impegnarsi a realizzare e finanziare anche la complanare a Fano nord, per un collegamento degno della terza città delle Marche». Non di meno è stato l’impegno dei vigili nel settore ambientale dove i controlli da parte del personale del Comando di Polizia Locale hanno consentito di accertare 124 casi di errato conferimento dei rifiuti e 92 casi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale.



Le collaborazioni



Infine è stata ricordata la costante e continua collaborazione con il Commissariato di polizia e con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco che sono spesso al fianco della Polizia Locale nel rilievo dei sinistri o negli eventi sempre più frequenti dovuti al maltempo.