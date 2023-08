FANO Metti insieme l’opportunità di penetrare all’interno di una fiaba, quella universale di Pinocchio, di incontrare i suoi personaggi: dalla fata turchina, al gatto e la volpe, al grillo parlante, a Geppetto e alla grande balena azzurra, tutti diventati con un colpo di bacchetta magica reali, con l’occasione di coinvolgerti in mille giochi, esprimere la tua creatività, scoprire il tuo talento, dare libero sfogo alla tua fantasia; questo è il Paese dei Balocchi che una volta all’anno, prende vita in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi.



Apertura con il botto



E già il primo giorno è stata un’apoteosi di folla: migliaia di famiglie con i loro bambini hanno preso parte alla manifestazione che ha catturato con le sue mille proposte adulti e bambini. Ad accattivarsi le simpatie dei genitori è stato il grande amico dei bambini Pino Insegno al quale sul palco del giardino, il primo cittadino di Fano Massimo Seri e il presidente della associazione Il Paese dei Balocchi, hanno indossato la fascia da sindaco, il diciannovesimo, tante quante sono le edizioni della manifestazioni, che ha dato lustro all’evento.

E’ stato il successore di Luca Barbarossa e in passato, tanto per fare qualche nome di Don Luigi Ciotti, di Angelo Vassallo, di Gino Girolomoni, del pedagogo del Cnr Francesco Tonucci. Pino Insegno, con un fiume di parole, appena stimolato da alcune domande dell’intervistatore Davide Cecchini, ha parlato della sua esperienza di attore, di doppiatore, di conduttore televisivo, rievocando i tempi non facili dell’inizio della sua carriera, il suo incontro con Gianni Buoncompagni che lo ha introdotto in Tv, i tempi della Premiata ditta, la tecnica di doppiare film e sceneggiati; e il tutto con quella ironia, con quella capacità di affabulazione che deriva sia da capacità innate, ma anche da lungo studio ed esperienza.

Brocchini: «Esperienza straordinaria»



Disponibile, aperto, sorridente, Pino Insegno si è accattivato la simpatia di tutti i presenti. Questa sera, il programma del Paese dei Balocchi procede alle 20 tra l’altro con l’incontro con la Rete Teatri della salute. «Un’iniziativa – afferma Michele Brocchini - che esplora le straordinarie potenzialità del teatro nel promuovere la cultura dell’integrazione e dell’emancipazione. Un’esperienza straordinaria, che continua a fare scuola in Italia e che sottolinea come il talento possa esprimersi con qualsiasi forma d’arte, purché abbia a disposizione le strutture giuste per la crescita sia individuale sia collettiva».



Il programma



Sono previsti gli interventi di Paolo De Lorenzi del Centro Diego Fabbri di Forlì, di Maria Francesca Parma e Andrea Valli del coordinamento regionale Teatro e salute mentale. Tra gli spettacoli di domani invece spicca il concerto del coro “Una scuola tra le note” della primaria di Bellocchi che si terrà alle 20.45, al palco Giardino. Allievi e allieve leggeranno e interpreteranno le avventure di Pinocchio, mentre co-protagonista sarà il Risorgimento italiano, inteso come serbatoio civile e culturale di ideali, sogni e aspirazioni. Un viaggio alla scoperta delle nostre radici democratiche con Sandro Fabiani del Teatro Stabile Marche.