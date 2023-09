FANO - Dopo le occasioni mancate di Fantasy World e della lottizzazione Torroni che, se realizzate, avrebbero potuto dare un significativo impulso economico all ’ economia di Torrette che, come si sa, fa perno principalmente sul turismo, finalmente un intervento importante sta per venire alla luce nella frazione, dove un buon tratto del lungomare sta per ricevere una nuova, qualificata, immagine.

L’investimento

Sono iniziati, infatti, i lavori del waterfront che, a stralci , da Torrette dovrebbero giungere fino a Ponte Sasso. Al momento l’intervento riguarderà un primo stralcio prendendo in esame i giardini Tonucci e via Stelle di Mare, per un importo di 1.500.000 euro.

La buona notizia è stata data l’altra sera dal sindaco Massimo Seri e dagli assessori ai lavori pubblici Barbara Brunori e al turismo Etienn Lucarelli ai residenti della frazione riuniti in assemblea nella sala della chiesa di San Paolo Apostolo. L’esecuzione del progetto , che terminerà il prossimo mese di maggio, è destinata a dare un segno forte all’immagine di Torrette. Verrà rivoluzionato infatti tutto l’aspetto del piazzale ora adibito a parcheggio che digraderà sotto forma di anfiteatro verso la spiaggia.

Ma l’atto più rilevante e coraggioso è quello della eliminazione di tutti i parcheggi sul lungomare e il loro trasferimento in aeree a monte della ferrovia. Un provvedimento questo che in assemblea non ha suscitato particolari reazioni avverse, segno che operatori e residenti hanno valutato la scelta come un miglioramento della situazione logistica del cuore della frazione, anziché come un danno.

La criticità delle aree di sosta

Del rest o la situazione dei parcheggi a Torrette è stata sempre una criticità con la quale ha dovuto confrontarsi la sua vocazione turistica. In realtà i lavori del waterfront sono già iniziati. Come annunciato dal responsabile di Aset Alfredo Ferretti sono già partiti gli interventi che riguardano lo smaltimento delle acque piovane e la ristrutturazione dell’acquedotto. Terminati questi, si procederà nei giardini Tonucci e quindi in via Stelle di M are.

L’ambito di intervento g iardin i Tonucci rappresenta il punto di partenza dell’intero progetto. Il giardino si trova in prossimità dell’attuale parcheggio Bellariva e del sottopasso Bellavista e rappresenta l’unica area pubblica a verde attrezzato presente sul lungomare di Torrette.

Il progetto prevede una riorganizzazione dell’area del giardino attraverso una nuova struttura del verde e la realizzazione di una gradonata che, a partire dalla quota di via Stelle di Mare antistante il giardino, l a co l leg herà alla spiaggia. Lo spazio sarà suddiviso in maniera più regolare e verrà valorizzata l’area giochi per bambini.

Le vasche con alberi