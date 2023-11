FANO Con il countdown del sindaco Massimo Seri che per il decimo anno consecutivo nell’occasione ha fatto gli auguri a tutti i fanesi, ieri si acceso il grande albero di Natale in piazza Venti Settembre. Migliaia di luci si sono riprodotte in tanti colori e mille riflessi, fino ad ammiccare con le luminarie che hanno circondato la piazza sotto le grondaie dei tetti, per poi estendersi nelle principali vie del centro storico. Manca un mese a Natale, ma è già Natale.



Il sold out



Avremo circa 30 giorni per assaporarne l’atmosfera in una città che si è addobbata a festa e ha organizzato 5 iniziative d’attrazione che hanno subito riscosso successo. Ieri piazza Venti Settembre si è riempita come nelle migliori occasioni; la giornata assolata ha mitigato il freddo del giorni precedente e molte famiglie hanno portato con sé anche i bambini. Per loro, mentre dal cielo cadeva una nevicata di coriandoli, sulla facciata di palazzo Bambini venivano animati simpatici personaggi natalizi. Agli auguri del sindaco hanno fatto eco quelli dell’assessore Etienn Lucarelli che ha predisposto tutto il programma delle manifestazioni e quelle del braccio operativo della Pro loco, rappresentata dal suo presidente Giacomo Grandicelli. Ma piazza Venti Settembre è stata al tempo stesso un punto di ritrovo e un punto di partenza, perché altre sorprese hanno atteso il pubblico.



La sorpresa



La vera novità è stata rappresentata dalla illuminazione scenotecnica della chiesa di San Francesco che nell’incanto di un insieme di proiezioni e musica, ha raccontato la sua storia. Già le colonne e i ruderi che le sorreggono riescono da soli a suscitare la meraviglia delle gente, con la nuova illuminazione, l’effetto si moltiplica e offre al visitatore l’occasione di provare un’esperienza straordinaria. Tra le edicole e ciò che resta degli altari rivivono i personaggi della famiglia Malatesti, Galeotto, Pandolfo III, Sigismondo, Paola Bianca, i loro stemmi, le loro armi, le loro battaglie, grazie all’incredibile sapienza tecnica della Stark di Paolo Buroni. Lo spettacolo verrà replicato a partire dal 2 dicembre ogni weekend fino a Natale e poi tutti i giorni fino al 31 dicembre, per proseguire il 6 e 7 gennaio, dalle ore 17.30 alle 19.30. Ieri si sono accese le luci anche nel mercatino natalizio del Pincio, con 27 casette che hanno esposto bellissimi oggetti di artigianato. Qui è sorto un vero e proprio villaggio di Natale, con il presepe dei maestri carristi del Carnevale di Fano che attende ancora la sistemazione dei nuovi personaggi e la casa di Babbo Natale dove i più piccoli potranno scrivere la loro letterina e partecipare a tanti laboratori. Al Pincio inoltre non mancheranno gli eventi: il 3 dicembre alle ore 17 verrà rappresentato lo spettacolo “A tutto tondo le vie del tesoro”, l’8 alle 17 e alle 18.15 seguirà il fantastico mondo dei burattini, il 16 dicembre verrà proposto il Coco-Beer Show, degustazione di birre natalizie e cioccolato.



Le natività



Eccezionale quest’anno anche la via dei Presepi che culmina a palazzo Fabbri con il presepe di San Marco già oggetto di visite da turisti che giungono da lontano e per bambini, giovani e adulti la pista di ghiaccio nel parcheggio dell’ex Montevecchio, anche questa ieri presa d’assalto.