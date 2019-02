Mezzo chilo di cocaina e altrettanto ​di hashish: presi corrieri e committente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - I corrieri della droga. In grado di portare sul territorio 500 grammi di cocaina purissima che arriva direttamente dalla zona dell’Emilia Romagna. L’entroterra pesarese è un luogo di arrivo, come dimostra l’arresto della Squadra Mobile della Polizia di tre persone, due italiani e un albanese. Nei giorni scorsi i poliziotti stavano col fiato sul collo su alcuni personaggi sospetti. Finchè li hanno intercettati tra Fano e Fratte Rosa. All’uscita del casello autostradale infatti gli uomini della Mobile hanno fermato un 49enne albanese, pluripregiudicato per reati simili. Secondo gli investigatori è ritenuto il committente di un traffico di droga. Davanti a lui c’erano i due corrieri che sono stati presi nella zona di Pian di Rose. Si tratta di due italiani, nullafacenti di 33 e 40 anni, residenti a Sant’Ippolito. I poliziotti hanno sequestrato ben 5 confezioni sottovuoto di cocaina da 100 grammi l’uno e 520 grammi di hashish. Con loro avevano anche 700 euro. Un quantitativo tutt’altro che banale.