Mamma e figlio in bici travolti da un'auto: â€‹choc per il piccolo di quattro anni

FANO - Paura poco dopo mezzogiorno in via Gabrielli a Fano, dove una donna che viaggiava in bicicletta con il bimbo di 4 anni è stata travolta da un'auto.La Hiunday Athos condotta da un fanese 86enne ha fatto cadere, per cause al vaglio della Polizia municipale, la donna e il bimbo di 4 anni che viaggiava con lei in sella alla bicicletta. A tutto ha assistito il marito insieme all'altro figlio della coppia, sgomento per l'accaduto. Immediato il soccorso da parte degli operatori del 118, ma per fortuna sia madre che figlio non avrebbero riportato gravi conseguenze se non un grosso spavento.