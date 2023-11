Addio a Federica Polverari, morta a 27 anni: domani i funerali a Fano. Il cordoglio dell'Adriatica & Borgo Volley

FANO - Una notizia che ha sconvolto non solo l'intera città ma anche le tante persone della provincia che avevano avuto modo di conoscerla. Lacrime, tristezza, dolore, domani - sabato 18 novembre - alle 10 nella chiesa di San Paolo l'ultimo saluto. Il post su Facebook dell'Adriatica & Borgo Volley che dice tutto. «Anche oggi è una triste giornata per la società. Purtroppo una della nostre ex-atlete ci ha lasciato prematuramente, Federica Polverari a soli 27 anni. Siamo uniti nel dolore alla famiglia e vogliamo ricordare Federica con le parole della sua allenatrice, Martina Betti: “ho allenato Federica per quasi 5 anni, dall'Under 13 all'Under 16».

«Quando si allena una piccola giocatrice - si legge ancora sul post - per tutto questo tempo la si vede quasi come una figlia, e se è vero che bisogna trattare tutti allo stesso modo, è anche vero che abbiamo sempre delle piccole preferenze. Per me lei era, anzi lo è ancora, una di queste. Sempre sorridente, buona e gentile con tutti, accettava qualsiasi decisione, anche di restare in panchina per una partita intera, se questo significava fare vincere la squadra. Una di quelle bambine che con la loro allegria ti ricordano che la vita si può prendere con leggerezza anche se si è adulti e che se un allenamento non viene bene pazienza, il prossimo andrà meglio.

L'adriatica le ha insegnato la pallavolo, ma lei ha insegnato a tutti noi che la vita va affrontata con un bel sorriso.

Proprio come il suo. Buon viaggio, Fedi. Resterai sempre il mio "Polverari #7».