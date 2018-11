Ladri al cantiere navale ripuliscono anche gli armadietti dei dipendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Razzia notturna nel cantiere navale Carbon Line, a Fano in via Papiria. Nella ore piccole fra ieri e lunedìi ladri sono riusciti a entrare nel capannone dell’impresa, specializzata in yacht di lusso, facendo razzia di attrezzature. L’ammontare della refurtiva è da quantificare con precisione. Nella giornata di ieri, mentre i carabinieri di Fano effettuavano gli accertamenti del caso per avviare le indagini, era ancora in corso l’inventario di ciò che era stato sottratto dai malviventi. I delinquenti si sono diretti verso la porta sul retro, in metallo, che hanno rotto. Una volta all’interno del capannone, hanno agito con modalità piuttosto grossolane. Secondo quanto risulta dai primi accertamenti, infatti, sono state asportate soprattutto attrezzature da lavoro e i malviventi non hanno disdegnato di rovistare dentro gli armadietti del personale o di accanirsi sulla macchinetta del caffè