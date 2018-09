Invasione di gamberi "killer" americani: «Distruggono l'ecostistema»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Da New Orleans a Caminate è un bel pezzo di strada. Tutta quella che hanno fatto gli esemplari di gambero rosso della Louisiana incrociati domenica mattina nei pressi della centrale del gas ad un centinaio di metri dalle acque del Metauro. «Potrei dire centinaia. Parecchie decine li ho visti in strada e posso solo immaginare quanti ce ne fossero nascosti in mezzo alla vegetazione o più lontano in acqua» racconta Vittorio Romeo, che del singolare incontro è stato protagonista. Esperti concordi nel puntare l’indice contro la straordinaria voracità di questo gambero dalle lunghe chele che può arrivare fino ad una ventina di centimetri «e che si mangia le uova degli altri pesci. Così può minacciare l’integrità di un’eco-ambiente che non è il suo».