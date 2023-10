FANO - Trasportata ad Ancona in eliambulanza la ciclista fanese che, ieri intorno a mezzogiorno, ha riportato gravi ferite nell’incidente avvenuto in via Roma, a Fano, all’altezza di un distributore di benzina. Sessantaquattrenne, residente in città, la donna è stata urtata da un’automobile ed è caduta di peso sull’asfalto. L’ha soccorsa il personale medico in servizio su un’ambulanza: valutata molto preoccupante l’entità delle lesioni, si è ritenuto necessario chiedere l’intervento dell’elisoccorso. Le condizioni della ciclista sono state stabilizzate e a quel punto il mezzo del 118 si è diretto verso il campo d’aviazione, dov’è atterrato l’aeromobile di Icaro.

La sessantaquattrenne fanese è stata quindi imbarcata sull’eliambulanza e trasportata in codice rosso, che indica la massima priorità, agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona. Forte dolore causato dalle lesioni, ma la donna è sempre rimasta cosciente e vigile. Secondo la prima ricostruzione dell’incidente, effettuata dalla polizia locale sulla base dei rilievi stradali, la ciclista stava attraversando via Roma diretta verso sud, quando è avvenuto l’urto contro la vettura.

Si tratta di una Ford guidata da un automobilista fanese di 79 anni, che invece viaggiava verso il centro della città. La botta ha dunque avuto conseguenze molto serie sulla ciclista. L’ennesimo episodio di questo tipo avvenuto su via Roma, una tratto urbano della strada Flaminia percorso da traffico sempre piuttosto intenso. Sono frequenti gli scontri che coinvolgono anche motociclisti, ciclisti e pedoni, di norma coloro che subiscono le conseguenze più gravi. Una situazione di potenziale pericolosità che accomuna la Flaminia alla statale Adriatica, altro asse fondamentale della viabilità fanese. Il traffico su via Roma ha subito fisiologici rallentamenti per tutto il tempo richiesto dai soccorsi alla donna ferita e dagli accertamenti di legge.