FANO Così come il festival di giugno, consente di vivacizzare la bassa stagione, offrendo sia a coloro che approfittando della buona stagione visitano il nostro territorio, sia ai residenti di assaporare il piatto tipico della gastronomia marinara. Torna dal 6 ottobre al 19 novembre il Fuori Brodetto, l’iniziativa connessa al Brodetto Fest promossa da Confesercenti, con la collaborazione della Federazione dei Ristoratori, della Camera di Commercio, del Comune di Fano e della Regione Marche che permette di gustare la tradizionale zuppa di pesce nei ristoranti della provincia a un prezzo calmierato.



La scelta



Sono 32 quest’anno i ristoranti che hanno inserito questo piatto nei loro menu, tra cui 6 di Pesaro, 1 di Marotta e 1 di Colli a Metauro. Tutti riconoscibili grazie a un logo che ne certifica l’adesione.Tra l’altro, oltre al brodetto il menù comprenderà una seconda proposta legata alla tradizione e individuata grazie alla collaborazione con l’iniziativa “Fano gastronomica” lanciata dall’Assessorato al Turismo e finalizzata alla valorizzazione della cucina e delle eccellenze del territorio. L’iniziativa è stata presentata dai vertici della Confesercenti rappresentati dal presidente Adolfo Ciuccoli, dal vice presidente Stefano Mirisola e dal direttore Matteo Radicchi. Torna inoltre la gara tra brodetti: per ciascun ristorante è prevista una serata speciale durante la quale gli intervenuti potranno votare il piatto attraverso una scheda dedicata. Il voto popolare andrà ad aggiungersi a quello della giuria tecnica e decreterà i due brodetti finalisti che si scontreranno nella serata di gala conclusiva in programma il 26 novembre a Villa Piccinetti. Il premio finale non sarà soltanto un riconoscimento formale: il ristorante vincitore del contest, infatti, volerà in Spagna per rappresentare il territorio e la nostra cucina di mare al concorso internazionale della fideuà di Gandia. Grazie ad una convenzione che è stata sottoscritta ai soci della Bcc di Fano è riservata una scontistica dedicata. Fuori brodetto poi si avvale della collaborazione di alcuni operatori della filiera ittica, come la New Copromo e la Antonio Gaudenzi Srl che garantiranno la provenienza e la freschezza del pescato. Collaborano inoltre in giuria tecnica: l’Associazione Professionale Cuochi italiani, l’Accademia italiana Gastronomia Gastrosofia, Disciples Escoffier International e Chaine des Rotisseurs coordinati dallo chef Antonio Bedini e i 3 esperti della Fano Gastronomica Corrado Piccinetti, Fiorenzo Giammattei e Otello Renzi. Farà parte inoltre della giuria anche il gastronomo Alfredo Antonaros.



Esempio vincente



Il Fuori brodetto associato al Brodetto Fest rappresenta il tipico esempio di come l’enogastronomia del nostro territorio abbia raggiunto un livello qualitativo tale da costituire una delle principali forze di attrazione turistica, al pari del mare, dei monumenti e del binomio costa entroterra, particolarmente apprezzati dai turisti.