Fano, fumo bianco dal verde stoccato in discarica. Aset Spa: «Tutto sotto controllo in pochi minuti»

FANO La società dei servizi tranquillizza sull'accaduto e invita a non conferire materiali infiammabili tra gli sfalci

Aset Spa intende fare chiarezza su quanto accaduto nella mattinata di martedì 10 ottobre nell'impianto di

Monteschiantello gestito dalla società stessa. La premessa è che si sia trattato soltanto di un principio

d'incendio, tra l'altro in un'area dedicata allo stoccaggio del verde separata e circoscritta rispetto al corpo

rifiuti.

La nota

"Alla vista del fumo bianco che stava fuoriuscendo, intorno alle ore 7 il personale addetto è intervenuto prontamente utilizzando un estintore, ma senza risultati. Per evitare eventuali conseguenze sono stati così chiamati in causa i vigili del fuoco, subito sul posto per gestire la situazione con l'ausilio di un'autobotte. Tutto si è risolto con facilità e in poco tempo. La società dei servizi comunica che non si registrano danni a cose o persone, tanto che la piattaforma di raccolta è subito tornata operativa.

Irrisorio anche l'impatto ambientale, trattandosi di materiale vegetale. Si informa inoltre che non è stato possibile risalire alle cause dell'innesco dell'incendio, che si è generato internamente al materiale stoccato. Aset Spa precisa che, in seguito alla raccolta del verde attraverso gli appositi cassonetti stradali, viene eseguita una pulizia del materiale così da eliminare eventuali corpi estranei. È però possibile che resti tra gli sfalci e le potature del materiale di piccolissime dimensioni, difficile da notare e di conseguenza da eliminare. Tra le ipotesi, infatti, la società dei servizi non esclude che tra il verde stoccato vi potesse essere della cenere proveniente da un camino privato, non adeguatamente spenta e poi conferita inopportunamente nel cassonetto degli sfalci. Nel tranquillizzare i cittadini su quanto accaduto in mattinata, Aset Spa rinnova dunque il suo invito a conferire con attenzione i propri scarti e rifiuti, evitando tra le altre cose di gettare del materiale infiammabile tra gli sfalci. La società dei servizi ringrazia gli utenti per la consueta collaborazione".