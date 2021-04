La Fondazione Carifano organizza un crowdfunding per sostenere progetti presentati dal terzo settore

FANO – Un crowdfunding per sostenere progetti presentati dal terzo settore. E’ quanto ha organizzato la Fondazione Carifano, mettendo per la prima volta un piede all’interno di questa pratica finanziaria che serve per raccogliere somme di denaro on line tramite internet.

Per illustrare questo crowdfunding l’ente di via Montevecchio ha organizzato un webinar, che si svolgerà giovedì 8 aprile alle ore 17, durante il quale illustrerà il nuovo bando che la Fondazione emetterà per l’avvio della campagna digitale in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato delle Marche e con la piattaforma Rete del Dono, a sostegno dei progetti presentati dagli Enti del Terzo Settore del territorio.

“Ci impegniamo poi a contribuire al progetto – spiega il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola - erogando una somma fino al raddoppio dell’importo raccolto con un limite di € 5.000,00 / € 10.000,00 per progetto. Sosterremo inoltre tutti i costi della campagna di crowdfunding di cui beneficeranno i progetti scelti”.

Al webinar interverranno il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola, il presidente del CSV Marche Simone Bucchi e Valeria Vitali della Rete del Dono. E’ possibile partecipare richiedendo il link al seguente indirizzo: info@fondazionecarifano.it

