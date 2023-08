FANO Dopo Ferragosto è tempo di fiera. Dal 24 al 26 agosto si svolge la fiera di San Bartolomeo, una fiera che viene da lontano. Il primo bando fu lanciato l’8 Aprile 1457, quando Fano era ancora soggetta al dominio della Signoria dei Malatesti; allora la fiera si dilungava per un periodo di 15 giorni con decorrenza dall’11 al 26 Agosto. Nei tempi moderni è stata ridimensionata nel numero delle giornate, ma non ha perso la sua importanza. Collocata nell’ultima decade di agosto continua a trattenere e a richiamare turisti contribuendo alla suggestione del colore locale e, grazie alla sua variegata offerta commerciale, a costituire una opportunità di rilevante interesse economico per tutti, venditori e consumatori.



Nuovo percorso



«Il nostro intento – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive Etienn Lucarelli – è comunque quello di migliorarla per renderla sempre più attraente e funzionale». Infatti quest’anno non mancano le novità. Innanzi tutto è cambiato il percorso e per la prima volta la fiera sconfinerà al Lido. Un tempo si teneva in centro storico. Poi, seguendo il percorso attrattivo di viale Cristoforo Colombo, si è spostata sul lungomare, allungandosi sui viale Adriatico e Dante Alighieri. Quest’anno si terrà solo su viale Adriatico lasciando libero tutto viale Dante Alighieri al traffico degli automezzi che collegano le aziende del porto e alle persone che devono raggiungere gli alberghi. La fila delle bancarelle inizierà all’anfiteatro Rastatt consentendo agli autoveicoli che giungono da viale Ruggeri di percorrere una parte del lungomare di Sassonia fino all’incrocio con viale Battisti; quindi si dilungherà fino al porto, occupando tutta la piazzetta antistante la Guardia Costiera caratterizzata da un’area food, e proseguirà su Lungomare Simonetti fino al largo Seneca.

Le esposizioni



Si tratta di 200 bancarelle che esporranno di tutto: dai prodotti dell’abbigliamento, ai casalinghi, agli oggetti di artigianato, ai giochi per bambini, ai generi alimentari, alla bigiotteria, alle mercerie, alla ferramenta, non senza quelle novità che grazie alla loquela degli imbonitori riescono sempre a catturare l’attenzione del pubblico. Anche questo è uno spettacolo.

Ovviamente non mancherà il piccolo settore delle cipolle in omaggio ai trascorsi storici della fiera. «Il prossimo anno – ha aggiunto l’assessore Lucarelli – pensiamo di introdurre anche prodotti di artigianato». Verrà replicata anche quest’anno invece la Fiera franca dei bambini e dei ragazzi. «Si terrà – ha precisato l’assessora Barbara Brunori – sotto la tensostruttura di Sassonia dalle 14.30 alle 20 di ciascun giorno della fiera. E’ un po’ la fiera del baratto e l’occasione di riciclare qualche gioco. La tensostruttura potrà accogliere 30 iscrizioni, ma i bambini dovranno essere accompagnai da un adulto. Sono previsti anche laboratori didattici». Quest’anno poi la fiera – e proprio il caso di dirlo – si concluderà col botto. Sabato 26 agosto alle ore 23, infatti, si svolgerà lo spettacolo di fuochi artificiali che è stato rinviato a conclusione della festa del mare, a causa del forte vento che spirava sul molo di levante.