FANO - Circa settanta ex studenti del liceo scientifico Torelli si sono ritrovati a Fano per festeggiare il trentennale della maturità, conseguita nell’estate 1993. Nel frattempo alcuni di loro non si sono persi di vista e hanno organizzato la rimpatriata per ritrovarsi e raccontarsi un pezzo di vita. Imprenditori, manager di aziende, ingegneri, medici, insegnanti, avvocati e musicisti hanno ricordato i bei tempi del liceo, raccontandosi i sogni che sono riusciti a realizzare e i progetti che invece sono rimasti nel cassetto.

In diversi sono tornati a Fano per riabbracciare i vecchi compagni di classe e chiacchierare sui cinque lunghi anni trascorsi insieme nelle aule del liceo. I partecipanti condividevano tutti, dunque, uno stesso comune denominatore: la voglia di ritrovarsi e di stare insieme dopo così tanto tempo, fermando almeno per una sola sera il tran tran quotidiano degli impegni lavorativi e familiari: «Ti ricordi quella volta?» Tanti aneddoti e tanti racconti su compagni e professori hanno accompagnato e allietato una serata unica, indimenticabile, che “quelli del 1993” si sono promessi di ripetere a 40 anni dalla maturità. Ecco tutti i nomi dei partecipanti alla cena.



Tutti i nomi



Sezione A: Michele Alessandrini, Mirko Biondi, Enrico Bossoletti, Elisa Canestrari, Carlo Donati, Valentina Ferrari, Giovanni Furlani, Valentina Gazzetti, Francesco Mariani, Alessandro Nicolai, Stefano Pannone, Silvia Pieretti, Chiara Polverari, Tamara Riccialdelli, Marinella Urbinati, Diego Valeri, Daniele Vitali. Sezione B: Francesco De Benedittis, Roberto Frattini, Marco Panaroni, Francesco Tosi, Claudio Zacchilli, Cristiano Zoppini. Sezione C. Federica Candelora, Francesca Capodagli, Marco Longhini, Federica Montanari, Andrea Pierini, Simone Piscopo, Davide Possanzini, Monica Sbrega, Massimiliano Vitali, Roberto Zenobi. Sezione D: Luciano Bartolini, Barbara Blasi, Pierluigi Bosca, Francesco Breccia, Michele Broccoli, Achille Cappelli, Francesca Carbonari, Francesca Carletti, Francesco Ciaschini, Federico De Sanctis, Elsa Di Piazza, Elena Dionigi, Maurizio Escarotico, Daniele Falcioni, Paolo Ferretti, Sergio Fornasiero, Annalisa Gurrieri, Cristiana Laici, Cristina Marini, Claudio Radi, Lucia Verna. Sezione E: Michele Baldelli, Cristiana Beltrami, Massimo Chiarelli, Ermete Mariani, Federico Pierleoni, Marco Romeo, Lorenzo Talamelli, Daniela Tonelli.