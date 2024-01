FANO Esce allo scoperto la candidatura a sindaco di Luca Serfilippi, un intervento di Lega Fano le conferisce l’ufficialità che finora era mancata. Una nuova accelerazione nella trattativa elettorale del centrodestra, dunque, che però sembra a una fase diversa rispetto agli sviluppi accreditati finora. Il Carroccio locale auspica infatti che Serfilippi sia il candidato unitario, aprendosi allo stesso tempo al confronto tra i partiti della coalizione e il movimento civico di Giuseppe De Leo, come già caldeggiato anche da Forza Italia e Udc.

La quadratura non così vicina

La candidatura a sindaco del consigliere regionale leghista Serfilippi, che secondo autorevoli fonti politiche sarebbe stata rilanciata dal governatore marchigiani Luca Acquaroli, non sembra al momento così vicina alla quadratura del cerchio. Per i prossimi giorni è intanto atteso un incontro di livello regionale tra i partiti del centrodestra. Ma ecco il contenuto dell’intervento scritto dalla segreteria di Lega Fano, dopo che il direttivo si era riunito per discutere sulle elezioni comunali previste per il 9 giugno prossimo.

«Tra cinque mesi - premette la nota - Lega Fano proporrà una classe dirigente all’altezza della sfida storica e dell’aspettativa dei fanesi, che chiedono già da tempo un grande cambiamento alla guida della città. Il nostro candidato è Luca Serfilippi, perché rappresenta un esempio di un trentenne impegnato in politica con passione e competenza, dapprima in Comune e poi in Regione. Abbiamo altresì donne e uomini da candidare per una rappresentanza nelle civiche assise. Parteciperemo al tavolo del centrodestra forti della nostra volontà di andare insieme alle prossime elezioni con un candidato unitario, che auspichiamo sarà Luca Serfilippi, il quale ha ribadito la sua disponibilità. Per noi sarà la coalizione a trovare la sintesi».

La Lega rivendica quindi alla vicenda fanese lo stesso «senso di responsabilità» con cui amministra la Regione e governa la nazione, aggiungendo che il partito locale, insieme con «il centrodestra unito, aprirà anche alle civiche» con l’obiettivo di vincere le prossime elezioni a Fano «per il bene di una comunità che merita un’amministrazione migliore». Conclude la nota: «Fano ha una grande potenza sociale ed economica, che il centrosinistra in dieci anni ha mortificato e che il centrodestra unito, anche grazie al nostro contributo, saprà rilanciare».

Il cambio di clima

Coglie un cambio di clima Giuseppe De Leo, candidato civico, il quale rilascia una sintetica, quanto cauta, dichiarazione: «Se sarà convocato il tavolo allargato, noi ci saremo e sulla base delle convergenze programmatiche siamo pronti all’alleanza tra liste civiche e tutto il centrodestra». L’obiettivo è individuare «il candidato che abbia la correttezza, la concretezza e la serietà necessarie per guidare e amministrare bene una città importante come Fano».

Forza Italia ha manifestato per prima perplessità sul modo con cui è stata rilanciata la candidatura di Serfilippi. Alla richiesta di aprire subito un tavolo di confronto allargato, tra partiti e liste, si sono poi associati Udc e movimento civico di De Leo. Ora l’ulteriore apertura da parte del Carroccio locale.