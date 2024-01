FANO La Fortitudo Sant’Orso si lascia alle spalle i suoi primi quarant’anni e affronta con spirito intatto quelli che verranno. A tracciare il cammino dell’associazione dilettantistica fondata nel 1983 saranno ancora l’avviamento allo sport e l’attenzione verso le fasce più deboli, come è sempre stato fin da quando un gruppo di amici di quel quartiere diede vita ad una realtà che nel tempo è diventata anche un pilastro del comitato provinciale Csi. Diversi i progetti in corso di sviluppo, a partire da quello pensato nel 2022 e incentrato sul potenziamento coordinativo dei giovani, con l’obiettivo non solo di migliorare le capacità coordinative dei partecipanti ma anche di favorire il recupero dopo un infortunio. Si chiama “Fortitudo training” e si caratterizza per il coinvolgimento di tecnici e laureati in scienze motorie che si dedicano a ragazze e ragazzi tesserati per società sportive e anche non che nessitano di cure o diriabilitazione. Nei mesi il progetto, che ha come base la palestra della scuola “Tombari” di Bellocchi, si è concentrato in particolare sui bambini della scuola primaria che ancora non praticano alcuna attività sportiva, assumendo anche la connotazione di corso di avviamento allo sport. Resta però sempre forte e sentito anche l’impegno sul sociale, articolato attraverso le collaborazioni con Csi e Allarghiamo gli orizzonti «e che ogni anno ci permette di coinvolgere nelle nostre attività ospiti di comunità terapeutiche o persone che stanno comunque svolgendo percorsi di recupero. Riusciamo così a regalare un sorriso a chi altrimenti si sentirebbe perso. E questa per noi è la vittoria più bella, aldilà dell’aspetto sportivo che passa ovviamente in secondo piano» spiega Diego Casalini, presidente della Fortitudo e depositario dei valori della solidarietà e dell’aggregazione che si pongono alla base del mandato dell’associazione. Non che non ci si dedichi con passione ed entusiasmo anche all’organizzazione di competizioni e alla partecipazione ai campionati Csi, come quello di calcio a 8 che sta celebrando la sua trentaquattresima edizione abbinata al trofeo Prodi Sport e al Memorial Del Curto.