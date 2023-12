FANO - Si parlava di lui da tempo come uno dei candidati papabili del centrosinistra e ora Etienn Lucarelli della lista Civica “Insieme è meglio”, assessore al Turismo, alle attività Produttive e agli Eventi, ha rotto ogni indugio e ha annunciato la propria disponibilità a candidarsi a sindaco di Fano.

A disposizione

«Fino a qualche tempo fa – ha dichiarato - se mi avessero chiesto cosa avrei voluto fare nel futuro la mia risposta, scherzosa, sarebbe stata: “Se solo lo sapessi!”. Oggi, però, con il sostegno di un gruppo coeso e di tutte le persone che credono in me, sono qui con una risposta chiara: ho deciso di mettermi a disposizione di Fano, di tutti noi, attraverso la mia candidatura. Questa scelta è un impegno significativo, non solo personale ma anche nei confronti di tutti coloro che credono nella visione di città che fino ad oggi abbiamo rappresentato. Un impegno che vede la precisa volontà di portare a termine i progetti, grandi e piccoli, avviati fino ad oggi, quelli che avvieremo e che proseguiranno nei prossimi mesi ed anni. Un impegno che vede la continuità con un progetto del Fare che ha visto crescere la città di Fano e attraversare sfide impensabili come gli anni della pandemia». Espressione del civismo legato al sindaco Massimo Seri, Lucarelli intende rappresentare sotto un’unica forma quei cittadini che al di là dei partiti consolidati intendono collaborare per lo sviluppo della città. Per Lucarelli Il civismo rappresenta una risposta efficace alle domande della politica. Si è dimostrato un modello affidabile ed efficiente per costruire una città migliore, pronta ad accogliere il futuro. «Considero il civismo – ha detto - una cerniera, che per sua natura può mettere insieme diversi mondi: sociale, professionale, associativo, politico e del volontariato, che sono un capitale umano prezioso per la nostra collettività». Dopo aver ricevuto anche il sostegno di Barbara Brunori, altra figura di spicco del centrosinistra che però ha rinunciato a una sua candidatura, Lucarelli si appresta a partecipare alla riunione che le forze politiche del centrosinistra hanno convocato per lunedì prossimo, per decidere se organizzare le primarie o meno oppure scegliere direttamente il candidato dell’intera coalizione. «Per noi - ha precisato Lucarelli – le primarie non sono una pregiudiziale. Costituiscono un bell’esercizio di democrazia e fanno parte della tradizione del centro sinistra, ma se si trova un accordo unanime all’interno della coalizione, si possono tranquillamente evitare». Per quanto riguarda il progetto politico, l’assessore ricusa una discontinuità tout court.

Nuove sfide

«La giunta Seri – ha aggiunto – ha fatto molte cose buone: ha abbellito la città, ha avviato una strategia che ridesse impulso al settore economico nel dopo Covid, ha fornito sostegni alle famiglie fragili, ha qualificato i servizi scolastici; insieme abbiamo dato impulso al Turismo con una strategia che ci ha proiettati alla ribalta internazionale. Ora ci attendono sfide nuove che dobbiamo avere il coraggio di affrontare con soluzioni innovative. «Sono pronto- ha concluso - a dedicarmi a Fano, con il progetto di una città intraprendente, competitiva, bella, attenta ai più deboli e inclusiva».