FANO - Dopo il successo ottenuto l’anno scorso, usufruendo del suggestivo scenario della chiesa di San Francesco e attuando allo stesso tempo un’efficace promozione alla città di Fano, ritorna “Calciomercato L’Originale”, la storica trasmissione di Sky Sport, che replicherà la sua presenza nella nostra città e nella stessa chiesa, dal 3 al 7 giugno prossimo; e in più per la prima volta nella sua ventennale storia, organizzerà la presentazione della prossima stagione estiva con un Galà che si terrà venerdì prossimo, 12 aprile, alle 21 al teatro della Fortuna.

Si tratta di un vero e proprio evento spettacolo al quale sono state invitate a partecipare tutte le città che ospiteranno una tappa tra giugno e fine agosto. Non mancheranno i tre volti storici della trasmissione di Sky Sport: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella), con Bonan che sarà affiancato nella conduzione del Gala dalla giornalista di Sky Sport Marina Presello. Durante l’evento i rappresentanti delle varie tappe si alterneranno sul palco per raccontare il proprio territorio anche attraverso dei video di promozione turistica. L’iniziativa è stata presentata con un’apparizione in video dallo stesso Bonan, insieme a Davide Bucco, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco Massimo Seri, l’assessore agli eventi Etienn Lucarelli e l’assessora allo Sport Barbara Brunori. Per Lucarelli a cui compete la delega del turismo, la presenza a Fano dei noti conduttori, peraltro rimasti suggestionati dalla bellezza della città e dalla attrattiva della nostra gastronomia, ha costituito e costituisce l’occasione di una inimitabile promozione. La partecipazione al Gala è gratuita salvo prenotarsi al botteghino del Teatro della Fortuna. Per l’occasione Alessandro Bonan, insieme a Leonardo Lagorio alle tastiere, Luca Baldoni alla chitarra e Filippo Tosto al basso, si esibirà in concerto.