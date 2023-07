FANO - Tutto è pronto per rappresentare quella suggestiva messa in scena che è la Fano dei Cesari, una iniziativa unica tra tutte le rievocazioni storiche che si svolgono in Italia, perché riesce a coinvolgere gran parte della popolazione nell’interpretare essa stessa lo spettacolo.



Uno spettacolo non solo da guardare, ma da vivere dal di dentro, a partire dall’indossare gli abiti romani per poi partecipare agli antichi riti e alle grandiose ricostruzioni che culmineranno nella sfilata e nella corsa delle bighe nell’anello del Pincio. Già quest’ultimo è stato ricoperto di sabbia per fargli assumere l’aspetto di un circo. Questa sera, alle ore 21 si inizia con il rito dell’accensione del fuoco sacro a cura del gruppo delle Vestali della Colonia Ivlia Fanestris.

Con la presentazione dell’evento e l’accensione del braciere prende il via la manifestazione più spettacolare dell’estate che per cinque giorni trasformerà la città moderna nell’antica Fanum Fortunae. Il rito rappresentato davanti all’arco d’Augusto, autentico reperto dell’epoca romana, valorizzato da un gioco di luci e da effetti sonori che ne valorizzano l’atmosfera, contribuisce ad accompagnare il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo che coinvolge grandi e piccoli. E proprio ai più piccoli saranno dedicate le iniziative che si svolgeranno domani. In attesa dell’evento culminante rappresentato dalla corsa delle bighe, in programma domenica prossima intorno alle 22, domani alle 19.30 si svolgerà la corsa delle bighette riservata ai bambini; un gioco che vedrà i genitori cimentarsi in una gara al traino di piccole bighe guidate dai loro figli; una competizione non meno appassionante e non meno combattuta di quella spettacolare che concluderà la manifestazione.

Il tutto sarà preceduto da giochi preparatori non meno coinvolgenti per i bambini, come la riproposizione della leggenda del minotauro, la gara delle anfore e fascia la mummia. Allo stesso tempo nell’area del San Michele verranno aperte le ricostruzioni di un antico mercato, dotato di follonica, che costituisce un vero campionario di arti e mestieri. Verranno riprodotti i processi di monetazione, la fabbrica di antichi strumenti musicali, sarà ricostruita una domus, mentre tutto attorno al Pincio sorgeranno accampamenti militari. Venerdì sarà il giorno della rappresentazione di una grande battaglia scenica, preceduta dalla cena spettacolo in toga allestita in piazza Andrea Costa. Sabato si celebreranno i Bacchanalia e domenica il Trionfo in pompa magna che ricostruirà la cerimonia solenne con la quale il condottiero delle legioni vincitore in battaglia veniva onorato dal popolo.



Intanto questa sera, domani e venerdì, alle ore 21.30, sarà possibile partecipare alle visite della Fano sotterranea a cura dell’Archeoclub, prenotandosi al 339.8070687. La prenotazione è opportuna anche per le cene previste venerdì 14 luglio alle ore 19.30 in piazza Andrea Costa “SPQF - Solo Party Questi Fanesi”, cena spettacolo in vesti romane, accompagnata dal dj set di Zaffo DJ e Francesco Cangiotti, col vocalist Matteo Romaldini DJ. Per info e prenotazioni 0721.803339 – 331.7233096.